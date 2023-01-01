Окупанти викрали і катують працівника Запорізької АЕС, – Енергоатом

Російські окупанти викрали і взяли в полон інженера з охорони праці ЦТАВ тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Чоловіка катують.Про це повідомляє Енергоатом."Понад місяць тому, 23 червня 2023 року, загарбники викрали інженера з охорони праці ЦТАВ тимчасово окупованої Запорізької АЕС Сергія Потинга, який залишався в Енергодарі та працював на станції.Його бачили у відділенні поліції, де росіяни тримають мешканців міста і працівників ЗАЕС", - йдеться в повідомленні.Енергоатом повідомляє, що чоловік перебуває у полоні окупантів, де регулярно піддається катуванням та фізичному насильству.Після тортур загарбники щоразу відправляють інженера до лікарні, аби він не помер: "При цьому вони досі не висунули чоловікові жодних обвинувачень, проте продовжують знущання та репресії".У тимчасово окупованому місті проживають близькі працівника АЕС, які підтверджують, що він наразі живий.Енергоатом звертається до генерального директора МАГАТЕй усієї світової спільноти із закликом докласти максимальних зусиль та вжити всіх можливих заходів для звільнення усіх працівників ЗАЕС, яких тримають у полоні російські терористи.