СБУ та військові посилять захист на півночі України через «вагнерівців» у Білорусі





Про це



Впровадження спільних заходів обговорили під час робочої зустрічі командувач Операції Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв та начальник Кібердепартаменту СБУ Ілля Вітюк.



Співробітники Служби безпеки також володіють інформацією про роботу підконтрольних ПВК хакерських угрупувань, «фабрик тролів» та пропагандистських медіа, які ворог активно використовує для інформаційних та кібератак проти нашої держави. Тому, особливу увагу під час зустрічі звернули на посилення стійкості сил оборони України до сучасних кіберзагроз та підвищення медіаграмотності населення прикордонних областей.



Також визначили подальші кроки для поглиблення співпраці у питанні протидії ворожим БПЛА з використанням кіберзасобів, а також знищення російських засобів РЕБ та РЕР.



"Підрозділи СБУ та ЗСУ вже мають достатньо досвіду у протидії військовим, кібер та інформаційним загрозам державі. Тому ворога чекають лише неприємні сюрпризи", - зазначають в СБУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кібердепартамент СБУ спільно з КОС ЗСУ посилять співпрацю із протидії загрозам у північній оперативній зоні, які пов’язані з передислокацією підрозділів ПВК «Вагнер» до Білорусі.Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.Впровадження спільних заходів обговорили під час робочої зустрічі командувач Операції Об’єднаних сил ЗСУта начальник Кібердепартаменту СБУСпівробітники Служби безпеки також володіють інформацією про роботу підконтрольних ПВК хакерських угрупувань, «фабрик тролів» та пропагандистських медіа, які ворог активно використовує для інформаційних та кібератак проти нашої держави. Тому, особливу увагу під час зустрічі звернули на посилення стійкості сил оборони України до сучасних кіберзагроз та підвищення медіаграмотності населення прикордонних областей.Також визначили подальші кроки для поглиблення співпраці у питанні протидії ворожим БПЛА з використанням кіберзасобів, а також знищення російських засобів РЕБ та РЕР."Підрозділи СБУ та ЗСУ вже мають достатньо досвіду у протидії військовим, кібер та інформаційним загрозам державі. Тому ворога чекають лише неприємні сюрпризи", - зазначають в СБУ.

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