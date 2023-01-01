29 липня на Волині: гортаючи календар

Михайло Шелеп (на фото).



Також день народження у першого заступника директора департаменту ЦНАП у місті Луцьку Тетяни Книш.



Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Павло та Валентина.



Зичимо усім здоров’я, достатку й любові.



Сьогодні, 29 липня, у світі відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, а віряни вшановують пам'ять священномученика Афіногена.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні відзначає день народження громадський діяч, політолог, один із засновників «Громадського. Волинь»(на фото).Також день народження у першого заступника директора департаменту ЦНАП у місті ЛуцькуВітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Павло та Валентина.Зичимо усім здоров’я, достатку й любові.Сьогодні, 29 липня, у світі відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, а віряни вшановують пам'ять священномученика Афіногена.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію