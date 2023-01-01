29 липня на Волині: гортаючи календар

29 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження громадський діяч, політолог, один із засновників «Громадського. Волинь» Михайло Шелеп (на фото).

Також день народження у першого заступника директора департаменту ЦНАП у місті Луцьку Тетяни Книш.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Павло та Валентина.

Зичимо усім здоров’я, достатку й любові.

Сьогодні, 29 липня, у світі відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, а віряни вшановують пам'ять священномученика Афіногена.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Гортаючи календар, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Доставили 20 тонн їжі: у Луцьку почали видавати продуктові набори. ВІДЕО
Сьогодні, 01:01
29 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 28 липня
28 липень, 23:23
Харлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду
28 липень, 22:37
Росіяни вдарили по багатоповерхівці і будівлі СБУ в Дніпрі
28 липень, 22:08
Схожі новини
24 липня на Волині: гортаючи календар 24 липня на Волині: гортаючи календар
24 липень, 00:00
23 липня на Волині: гортаючи календар 23 липня на Волині: гортаючи календар
23 липень, 00:00
19 липня на Волині: гортаючи календар 19 липня на Волині: гортаючи календар
19 липень, 00:00
11 липня на Волині: гортаючи календар 11 липня на Волині: гортаючи календар
11 липень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Доставили 20 тонн їжі: у Луцьку почали видавати продуктові набори. ВІДЕО
Сьогодні, 01:01
 0
29 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 28 липня
28 липень, 23:23
 0
Харлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду
28 липень, 22:37
 0
Росіяни вдарили по багатоповерхівці і будівлі СБУ в Дніпрі
28 липень, 22:08
 0
Медіа
відео
1/8