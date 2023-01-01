У Луцьку на вулиці Героїв-добровольців – пожежа

У Луцьку на вулиці Героїв-добровольців – пожежа
Сьогодні, 12 серпня, на вулиці Героїв-добровольців, 8 у квартирі житлового будинку зайнялася пожежа.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили читачі.

Інформують, що горить квартира на 9 поверсі. Станом на 17:04 на місці інциденту працюють рятувальники.

Що саме стало причиною займання – наразі невідомо.

Детелі – згодом.


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Теги: пожежа, Луцьк
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