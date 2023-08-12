Нічна атака безпілотників на Крим: у СБУ кажуть про десятки вбитих і поранених окупантів





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Джерела повідомили деталі нічної атаки безпілотників на окупований Крим.



За їхніми даними, 17 дронів атакували логістичнну базу російських військ неподалік Євпаторії.



Військова контррозвідка СБУ відпрацювала по наметовому містечку окупантів, стоянкам автомобільної техніки та паливозаправникам.



Масштаб пошкоджень уточнюється. За попередніми даними, мова йде про десятки вбитих і поранених окупантів та безліч пошкодженої техніки.



Нагадаємо, що в ніч на суботу так звана

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В ніч на суботу 17 українських безпілотників атакували логістичну базу російських військ неподалік Євпаторії в окупованому Криму, внаслідок чого, за попередніми даними, десятки окупантів було вбито або поранено.Про це повідомляють джерела "Української правди" в СБУ, яка й організувала атаку.Джерела повідомили деталі нічної атаки безпілотників на окупований Крим.За їхніми даними, 17 дронів атакували логістичнну базу російських військ неподалік Євпаторії.Військова контррозвідка СБУ відпрацювала по наметовому містечку окупантів, стоянкам автомобільної техніки та паливозаправникам.Масштаб пошкоджень уточнюється. За попередніми даними, мова йде про десятки вбитих і поранених окупантів та безліч пошкодженої техніки.Нагадаємо, що в ніч на суботу так звана "влада" окупованого Криму заявила про роботу ППО "над різними районами"

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