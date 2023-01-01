Волинянці, яка виховує 7 дітей, присвоїли звання «Мати-героїня»
Сьогодні, 13:53
Мешканці села Хрипськ Тетяні Бруско Шацький селищний голова Сергій Карпук вручив посвідчення «Мати-героїня» і нагрудний знак.
Про це повідомили на сайті Шацької селищної територіальної громади.
Розповідають, що Тетяна Петрівна разом із чоловіком виховують 7 дітей. Почесне звання багатодітній матері присвоєно відповідно до указу Президента України – за материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їх всебічного розвитку.
Очільник громади привітав Тетяну Бруско з нагородою, подякував за подвиг материнства і побажав, щоб діти завжди тішили батьків увагою, добрим словом, обдаровували любов’ю.
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Про це повідомили на сайті Шацької селищної територіальної громади.
Розповідають, що Тетяна Петрівна разом із чоловіком виховують 7 дітей. Почесне звання багатодітній матері присвоєно відповідно до указу Президента України – за материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їх всебічного розвитку.
Очільник громади привітав Тетяну Бруско з нагородою, подякував за подвиг материнства і побажав, щоб діти завжди тішили батьків увагою, добрим словом, обдаровували любов’ю.
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