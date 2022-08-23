«Укрзалізниця» запускає додатковий потяг з Волині до столиці

«Укрзалізниця» запускає додатковий потяг з Волині до столиці
1 вересня "Укрзалізниця" запускає додатковий потяг з Ковеля до Києва.

Про це повідомляють на сайті "Укрзалізниці".

"На Ковельському напрямку додатковий рейс вирушить зі столиці 1 вересня під №277 (Київ 23:53, Ковель 10:15), а у зворотному напрямку - відправлення 1 вересня з Ковеля під №278 (Ковель 11:25, Київ 20:05)", - йдеться в повідомленні.

Також додаткові потяги з 1 вересня курсуватимуть за такими напрямками: Київ – Івано-Франківськ, Харків – Київ та Ужгород – Київ.

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Теги: Волинь, Київ, потяг
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