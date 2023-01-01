Завтра Луцьк прощатиметься із загиблим на війні правоохоронцем Романом Гіренком

Завтра, 26 серпня, о 10:30 у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування ГерояПро це повідомляє Луцька міська рада.Лучанин Гіренко Роман, 05.07.1992 року народження, проходив службу на посаді інспектора взводу №4 роти №4 штурмового батальйону №1 (“Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова”) полку управління поліції особливого призначення №3 Департаменту поліції особливого призначення “Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України “Лють”.Капітан поліціїпід час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Курдюмівка Донецької області 23 серпня 2023 року.Як повідомляє Територіальне управління Служби судової охорони у Волинській області, до початку повномасштабної війни Роман Гіренко працював у цій структурі із 2019 року. До цього ж був поліцейським.Поховають військовослужбовця на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.