Завтра Луцьк прощатиметься із загиблим на війні правоохоронцем Романом Гіренком

Завтра Луцьк прощатиметься із загиблим на війні правоохоронцем Романом Гіренком
Завтра, 26 серпня, о 10:30 у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Героя Романа Гіренка.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Лучанин Гіренко Роман, 05.07.1992 року народження, проходив службу на посаді інспектора взводу №4 роти №4 штурмового батальйону №1 (“Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова”) полку управління поліції особливого призначення №3 Департаменту поліції особливого призначення “Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України “Лють”.

Капітан поліції Роман Гіренко загинув під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Курдюмівка Донецької області 23 серпня 2023 року.

Як повідомляє Територіальне управління Служби судової охорони у Волинській області, до початку повномасштабної війни Роман Гіренко працював у цій структурі із 2019 року. До цього ж був поліцейським.

Поховають військовослужбовця на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.

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Теги: Роман Гіренко, прощання
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