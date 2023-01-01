Завтра Луцьк прощатиметься із загиблим на війні правоохоронцем Романом Гіренком
Сьогодні, 15:20
Завтра, 26 серпня, о 10:30 у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Героя Романа Гіренка.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Лучанин Гіренко Роман, 05.07.1992 року народження, проходив службу на посаді інспектора взводу №4 роти №4 штурмового батальйону №1 (“Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова”) полку управління поліції особливого призначення №3 Департаменту поліції особливого призначення “Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України “Лють”.
Капітан поліції Роман Гіренко загинув під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Курдюмівка Донецької області 23 серпня 2023 року.
Як повідомляє Територіальне управління Служби судової охорони у Волинській області, до початку повномасштабної війни Роман Гіренко працював у цій структурі із 2019 року. До цього ж був поліцейським.
Поховають військовослужбовця на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Лучанин Гіренко Роман, 05.07.1992 року народження, проходив службу на посаді інспектора взводу №4 роти №4 штурмового батальйону №1 (“Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова”) полку управління поліції особливого призначення №3 Департаменту поліції особливого призначення “Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України “Лють”.
Капітан поліції Роман Гіренко загинув під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Курдюмівка Донецької області 23 серпня 2023 року.
Як повідомляє Територіальне управління Служби судової охорони у Волинській області, до початку повномасштабної війни Роман Гіренко працював у цій структурі із 2019 року. До цього ж був поліцейським.
Поховають військовослужбовця на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Кличко обговорив з мером Брюсселя будівництво реабілітаційного центру для захисників
Сьогодні, 16:19
Чому дорожчає долар і що буде із ним восени
Сьогодні, 15:49
Завтра Луцьк прощатиметься із загиблим на війні правоохоронцем Романом Гіренком
Сьогодні, 15:20
У Нідерландах повідомили, куди піде частина обіцяних F-16
Сьогодні, 14:55
«Укрзалізниця» запускає додатковий потяг з Волині до столиці
Сьогодні, 14:35
Медіа