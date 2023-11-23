Блокада кордону: домовлятися прийдеться з новим урядом Польщі

Блокада кордону: домовлятися прийдеться з новим урядом Польщі
Україна зможе говорити про розблокування кордону із новим польським урядом. Нині ж намагається домовитися із місцевою владою про забезпечення водіїв усім потрібним.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач в ефірі телемарафону Єдині новини, інформує ICTV.

«Ми намагаємося говорити з воєводами, тому що передусім це люди, які залишилися на кордоні. Ми допомагаємо гуманітаркою нашим водіям, тому вчора відправили офіційні запити до воєвод Любліна і Підкарпатського, щоб вони забезпечили належні умови нашим водіям. А вже говорити про розблокування кордону, напевно, будемо з новим урядом», – пояснив він.

За його словами, напередодні були зустрічі з воєводами, з польськими урядовцями, профільними представниками Єврокомісії та самими протестувальниками, проте напрацьовані компромісні варіанти для пришвидшення виїзду порожніх вантажівок з України не мали результату.

Заблокованими залишаються усі три пункти пропуску – Краківець – Корчова, Рава-Руська – Хребенне та Ягодин – Дорогуськ. Щоправда, деякий рух, за словами Деркача, є на КПП Краківець – Корчова, на інших пропускають по одній вантажівці на годину, проте страйкарі не завжди дотримуються такого графіку.

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Теги: кордон, Волинь
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