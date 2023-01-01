«Ніщо не стане на заваді»: вишукане відео роботи волинських воїнів

У мережі опублікували відео із роботою військовослужбовців волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Про це у фейсбуці повідомляє служба зв’язків з громадськістю військової частини.«Надзвичайне і вишукане відео!» - йдеться у коментарі до відео.«Вдень і вночі Князівські воїни роблять свою роботу: точно, оперативно та ефективно. І ні мороз, ні сніг, ні вітер не стають на заваді нам!» - додали захисники.Нагадаємо, раніше у мережі вже, як військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого нищать загарбників.