«Ніщо не стане на заваді»: вишукане відео роботи волинських воїнів
Сьогодні, 17:37
У мережі опублікували відео із роботою військовослужбовців волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Про це у фейсбуці повідомляє служба зв’язків з громадськістю військової частини.
«Надзвичайне і вишукане відео!» - йдеться у коментарі до відео.
«Вдень і вночі Князівські воїни роблять свою роботу: точно, оперативно та ефективно. І ні мороз, ні сніг, ні вітер не стають на заваді нам!» - додали захисники.
Нагадаємо, раніше у мережі вже публікували відео, як військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого нищать загарбників.
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Про це у фейсбуці повідомляє служба зв’язків з громадськістю військової частини.
«Надзвичайне і вишукане відео!» - йдеться у коментарі до відео.
«Вдень і вночі Князівські воїни роблять свою роботу: точно, оперативно та ефективно. І ні мороз, ні сніг, ні вітер не стають на заваді нам!» - додали захисники.
Нагадаємо, раніше у мережі вже публікували відео, як військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого нищать загарбників.
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