Зрадник, який наводив ворожі ракети на Слов’янськ, сяде на 12 років

Зрадник, який наводив ворожі ракети на Слов’янськ, сяде на 12 років
До 12 років за ґратами засудили навідника окупантів, який розкривав координати військової техніки та боєприпасів ЗСУ.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури суд ухвалив вирок громадянину України за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Його засуджено до 12 років ув’язнення. Також засудженого позбавлено права обіймати будь-які посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на 10 років.

Прокурори у суді довели, що у червні 2022 року мешканець м. Слов’янська налагодив контакт із військовослужбовцем окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу так званої народної міліції «днр».

Засуджений обіцяв інформувати окупантів про місця постійної та тимчасової дислокації підрозділів Збройних Сил України.

Упродовж місяця він, використовуючи месенджер Telegram, надіслав військовому квазіреспубліки 11 голосових повідомлень про розміщення українських захисників у своєму місті.

Він розповідав про воєнні об’єкти, деталізував місцезнаходження казарм і укріплених районів. Також чоловік детально описував їм місця зосередження військової техніки та складів з бойовими припасами, додаючи назви вулиць і конкретних будівель.

Досудове розслідування - ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях.

До оголошення вироку суду засуджений перебував під вартою.

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Теги: зрадники, СБУ
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