Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



У Луцьку – хмарно. Дощ та мокрий сніг. Вітер західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 18-23 м/с.



Температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5° тепла.



В області – хмарно. Дощ та мокрий сніг. Місцями ожеледь. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 18-23 м/с.



Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.У Луцьку – хмарно. Дощ та мокрий сніг. Вітер західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 18-23 м/с.Температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5° тепла.В області – хмарно. Дощ та мокрий сніг. Місцями ожеледь. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 18-23 м/с.Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.

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