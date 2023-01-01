Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно. Дощ та мокрий сніг. Вітер західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 18-23 м/с.
Температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5° тепла.
В області – хмарно. Дощ та мокрий сніг. Місцями ожеледь. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 18-23 м/с.
Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно. Дощ та мокрий сніг. Вітер західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 18-23 м/с.
Температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5° тепла.
В області – хмарно. Дощ та мокрий сніг. Місцями ожеледь. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 18-23 м/с.
Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцькому районі вітер звалив дерево на дорогу. ФОТО
Сьогодні, 20:33
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 листопада
Сьогодні, 20:00
Блокада кордону: домовлятися прийдеться з новим урядом Польщі
Сьогодні, 18:25