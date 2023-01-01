Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – хмарно. Дощ та мокрий сніг. Вітер західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 18-23 м/с.

Температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5° тепла.

В області – хмарно. Дощ та мокрий сніг. Місцями ожеледь. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 18-23 м/с.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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