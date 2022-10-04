Помер художник-волонтер, який розробляв прапори для 14 ОМБР

Відійшов у вічність відомий в Україні волонтер та художник Олег Ганжа, який створював мотиваційні прапори для військових підрозділів ЗСУ.Зокрема, для волинської 14 ОМБР чоловік також виготовляв стяги. У 14 ОМБР імені князя Романа Великого висловили співчуття рідним та близьким померлого."Командування та особовий склад нашої Князівської бригади висловлюють щирі співчуття з приводу передчасної смерті відомого волонтера Олега Ганжі, який розробив мотиваційні прапори нашої бригади та її підрозділів. Світла та вічна пам’ять нашому другу, професіоналу своєї справи, надійному товаришу, доброзичливій людині та вірному сину України", - йдеться у дописі.Олег Ганжа щомісяця з 2014 року бував з гуманітарними вантажами у військових підрозділах ЗСУ. Після одніє з таких поїздок у нього обірвався тромб та зупинилося серце.