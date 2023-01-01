Україна готує евакуацію українських водіїв, які застрягли на кордоні через блокаду польських перевізників
Сьогодні, 22:15
Україна самостійно розпочинає процес евакуації своїх водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні через страйк польських колег. Наразі доступна форма, заповнивши яку водії зможуть покинути чергу.
Про це повідомляє 24 канал.
Водії вже декілька тижнів потерпають від перебування у багатокілометровій черзі без належних умов. Наразі навіть відомо про дві смерті, що спричинив страйк.
Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач повідомив, що Україна почала збір данних для евакуації українських водіїв з кордону. Він наголошує, що вже вичерпався час, відведений на компроміси.
"Зараз наші водії при мінусовій температурі потерпають від дій кількох людей, що заблокували кордон за згоди місцевої влади. Ми кілька разів порушували питання на робочому та офіційних рівнях щодо харчування, чергування швидких, пожежних машин, належних санітарних умов – цього всього немає", – написав Деркач.
Заступник міністра наголосив, що замість рішень Україна бачить лише погодження продовження протесту з боку польської влади. Саме тому країна бере все в свої руки – Деркач надав посилання на форму, заповнивши яку українські перевізники зможуть евакуюватися.
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Про це повідомляє 24 канал.
Водії вже декілька тижнів потерпають від перебування у багатокілометровій черзі без належних умов. Наразі навіть відомо про дві смерті, що спричинив страйк.
Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач повідомив, що Україна почала збір данних для евакуації українських водіїв з кордону. Він наголошує, що вже вичерпався час, відведений на компроміси.
"Зараз наші водії при мінусовій температурі потерпають від дій кількох людей, що заблокували кордон за згоди місцевої влади. Ми кілька разів порушували питання на робочому та офіційних рівнях щодо харчування, чергування швидких, пожежних машин, належних санітарних умов – цього всього немає", – написав Деркач.
Заступник міністра наголосив, що замість рішень Україна бачить лише погодження продовження протесту з боку польської влади. Саме тому країна бере все в свої руки – Деркач надав посилання на форму, заповнивши яку українські перевізники зможуть евакуюватися.
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