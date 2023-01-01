24 листопада на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження святкує депутат Луцької міської ради Тарас Шкітер (на фото).
24 листопада особисте свято також у журналістки, директорки з комунікацій видавництва Vivat Галини Падалко, заступника відділу інформаційної роботи Луцької міської ради Олександра Олішевського, у художника, скульптора, арт-терапевта Віктора Дембицького, ексголови Рожищенської РДА Вадима Дулюка, отця Романа Мойсея, директора підприємства «Санрайз» Юрія Девіцького.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Віктор і Максим.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
Сьогодні, 24 листопада, у світі відзначають Міжнародний день еволюції, День друзів у США, а віряни вшановують пам'ять Феодора Студита.
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24 листопада особисте свято також у журналістки, директорки з комунікацій видавництва Vivat Галини Падалко, заступника відділу інформаційної роботи Луцької міської ради Олександра Олішевського, у художника, скульптора, арт-терапевта Віктора Дембицького, ексголови Рожищенської РДА Вадима Дулюка, отця Романа Мойсея, директора підприємства «Санрайз» Юрія Девіцького.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Віктор і Максим.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
Сьогодні, 24 листопада, у світі відзначають Міжнародний день еволюції, День друзів у США, а віряни вшановують пам'ять Феодора Студита.
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