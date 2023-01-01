Волинське місто отримало 2 сміттєвози. ФОТО

Волинське місто отримало 2 сміттєвози. ФОТО
Ковельське РЖКП №1 збільшило автопарк спецтехніки на 2 одиниці. Комунальники отримають сміттєвози.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Йдеться про автомобілі Mercedes Benz 2012 року випуску і DAF 2011 року випуску. Обидві машини – із заднім завантаженням.

За словами міського голови, зараз це дасть можливість суттєво спростити ситуацію із вивезенням сміття у місті, адже зношені старі ГАЗи часто виходять з ладу, що порушує графіки вивезення сміття.

Місткість нових автівок – суттєво більша, ніж місткість наявних дотепер.

У перспективі комунальники мають намір використовувати сміттєвози для впровадження вивезення побутових відходів із використанням індивідуальних баків. Найближчим часом нові сміттєвози будуть в роботі.

"Звертаю увагу мешканців міста на те, що через зміну потужностей автопарку сміттєвозів будуть змінені графіки вивезення сміття. Про них згодом поінформує РЖКП №1", - написав Ігор Чайка.

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Теги: Волинь, Ковель, комунальні служби, автомобілі
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