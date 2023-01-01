Волинське місто отримало 2 сміттєвози. ФОТО

Ковельське РЖКП №1 збільшило автопарк спецтехніки на 2 одиниці. Комунальники отримають сміттєвози.Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.Йдеться про автомобілі Mercedes Benz 2012 року випуску і DAF 2011 року випуску. Обидві машини – із заднім завантаженням.За словами міського голови, зараз це дасть можливість суттєво спростити ситуацію із вивезенням сміття у місті, адже зношені старі ГАЗи часто виходять з ладу, що порушує графіки вивезення сміття.Місткість нових автівок – суттєво більша, ніж місткість наявних дотепер.У перспективі комунальники мають намір використовувати сміттєвози для впровадження вивезення побутових відходів із використанням індивідуальних баків. Найближчим часом нові сміттєвози будуть в роботі."Звертаю увагу мешканців міста на те, що через зміну потужностей автопарку сміттєвозів будуть змінені графіки вивезення сміття. Про них згодом поінформує РЖКП №1", - написав Ігор Чайка.