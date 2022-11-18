На Волині власники елітних автівко сплатили понад 2 мільйона гривень податків

На Волині власники елітних автівко сплатили понад 2 мільйона гривень податків
Громади Волині у січні-жовтні 2023 року залучили 2,2 мільйона гривень транспортного податку. Це на 14,8 відсотка більше проти аналогічного періоду торік.

Про це повідомляють у ДПС у Волинській області.

Із загальної суми надходжень транспортного податку в області майже 1,5 мільйона гривень – внесок підприємств і фірм, які мають у власності вартісні автомобілі. Майже 750 тисяч транспортного податку перерахували до бюджетів громад фізичні особи, які володіють легковими машинами, що підлягають оподаткуванню.

Нагадаємо, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі (далі – Мінекономіки), за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року, виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

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Теги: Волинь, податок, транспорт, гроші, бюджет
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