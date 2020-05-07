У селі біля Луцька зникло світло: коли відновлять





Електропостачання зникло близько 20 години. Про це виданню



За повідомленням «Волиньобленерго», у Боратині немає світла через аварійну ситуацію. Електропостачання обіцяють відновити до 17-ої години 24 листопада.



Нагадаємо, що в енергосистемі України виник дефіцит електроенергії: волинян закликають до економії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 23 листопада, через аварію зникло світло у селі Боратин Луцького району.Електропостачання зникло близько 20 години. Про це виданню ВСН повідомили мешканці села.За повідомленням «Волиньобленерго», у Боратині немає світла через аварійну ситуацію. Електропостачання обіцяють відновити до 17-ої години 24 листопада.Нагадаємо, що: волинян закликають до економії.

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