У селі біля Луцька зникло світло: коли відновлять

У селі біля Луцька зникло світло: коли відновлять
У четвер, 23 листопада, через аварію зникло світло у селі Боратин Луцького району.

Електропостачання зникло близько 20 години. Про це виданню ВСН повідомили мешканці села.

За повідомленням «Волиньобленерго», у Боратині немає світла через аварійну ситуацію. Електропостачання обіцяють відновити до 17-ої години 24 листопада.

Нагадаємо, що в енергосистемі України виник дефіцит електроенергії: волинян закликають до економії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцький район, світло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівники медзакладів на Волині наживалися на «відкатах»
Як дрони змогли долетіти до Волині: роз’яснення
Клумби проти дронів: скільки обласні центри витратили на ЗСУ, а скільки – на благоустрій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна хоче евакуювати водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні з Польщею
Сьогодні, 10:24
На Волині сильний вітер повалив на дорогу дерева. ФОТО
Сьогодні, 10:10
У селі біля Луцька зникло світло: коли відновлять
Сьогодні, 09:50
Триває блокування трьох напрямків, у черзі – 2300 вантажівок: у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні
Сьогодні, 09:40
Збройні сили за минулу добу знищили ще 1 100 окупантів та 30 танків
Сьогодні, 09:30
Схожі новини
Де завтра у Луцьку та прилеглих селах не буде світла: список адрес Де завтра у Луцьку та прилеглих селах не буде світла: список адрес
09 жовтень, 20:15
У селі Луцького району цілий день не буде світла: коли і де У селі Луцького району цілий день не буде світла: коли і де
25 серпень, 11:58
Мешканці двох сіл під Луцьком на три дні залишаться без світла Мешканці двох сіл під Луцьком на три дні залишаться без світла
07 травень, 2020, 13:10
У «Волиньобленерго» пояснили, чому мешканцям сіл біля Луцька відключають світло У «Волиньобленерго» пояснили, чому мешканцям сіл біля Луцька відключають світло
15 липень, 2019, 15:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна хоче евакуювати водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні з Польщею
Сьогодні, 10:24
 0
На Волині сильний вітер повалив на дорогу дерева. ФОТО
Сьогодні, 10:10
 0
У селі біля Луцька зникло світло: коли відновлять
Сьогодні, 09:50
 0
Триває блокування трьох напрямків, у черзі – 2300 вантажівок: у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні
Сьогодні, 09:40
 0
Збройні сили за минулу добу знищили ще 1 100 окупантів та 30 танків
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8