На Волині сильний вітер повалив на дорогу дерева. ФОТО

На Волині сильний вітер повалив на дорогу дерева. ФОТО
Минулої доби, 23 листопада, волинські рятувальники здійснювали заходи з розчищення доріг від дерев, що повалені негодою.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

Аварійно-рятувальні роботи проведено біля сіл Підбереззя, Милятин Луцького району, а також на автошляху «Луцьк-Володимир-Устилуг» (два виїзди).

Всього залучалось 3 одиниці техніки, 13 рятувальників.

Ще одне повалене дерево усунули з дороги рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимира.
На Волині сильний вітер повалив на дорогу дерева. ФОТО

Пориви вітру повалили його на автодорогу між Володимиром і Устилугом поблизу озера Лісне. Рятувальники розпиляли дерево бензопилою й усунули перешкоду з проїжджої частини.
На Волині сильний вітер повалив на дорогу дерева. ФОТО

"Зважаючи, що поривчастий вітер спостерігатиметься в області й надалі, закликаємо водіїв бути максимально пильними на дорозі", - наголошують рятувальники.
На Волині сильний вітер повалив на дорогу дерева. ФОТО
На Волині сильний вітер повалив на дорогу дерева. ФОТО
На Волині сильний вітер повалив на дорогу дерева. ФОТО
На Волині сильний вітер повалив на дорогу дерева. ФОТО

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Теги: Волинь, негода, вітер, дерева
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