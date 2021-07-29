На Волині сильний вітер повалив на дорогу дерева. ФОТО

Минулої доби, 23 листопада, волинські рятувальники здійснювали заходи з розчищення доріг від дерев, що повалені негодою.Про це повідомили у ДСНС Волині.Аварійно-рятувальні роботи проведено біля сіл Підбереззя, Милятин Луцького району, а також на автошляху «Луцьк-Володимир-Устилуг» (два виїзди).Всього залучалось 3 одиниці техніки, 13 рятувальників.Ще одне повалене дерево усунули з дороги рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимира.Пориви вітру повалили його на автодорогу між Володимиром і Устилугом поблизу озера Лісне. Рятувальники розпиляли дерево бензопилою й усунули перешкоду з проїжджої частини."Зважаючи, що поривчастий вітер спостерігатиметься в області й надалі, закликаємо водіїв бути максимально пильними на дорозі", - наголошують рятувальники.