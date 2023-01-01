Волинь сьогодні зустріне загиблого на війні Героя Василя Струцюка

Струцюка Василя Олександровича.



Про це



"Орієнтовно о 16.00 тіло Героя заберуть від Волинського обласного бюро судово - медичної експертизи на вулиці Стефаника, звідки кортеж попрямує до батьківської хати у селі Підгайці, вул. Надстирна 55.



Орієнтовно з 16.10 годині живим коридором гідно зустрінемо траурний кортеж Героя по вулиці Незалежності.



Далі пішою ходою ідемо до батьківської домівки на вулиці Надстирній", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що чин похорону відбудеться у суботу, 25 листопада.



"11:30 від батьківської хати траурний кортеж прямуватиме вулицями села Підгайці до Свято-Михайлівського храму, що на вул. Дубнівська 14-Б, де відбудеться чин похорону.



Ховатимуть бійця на місцевому кладовищі у Підгайцях.



Маємо гідно вшанувати захисника та провести його в останню путь", - наголошують у громаді.



У громаді 24, 25 листопада оголошено Днями жалоби за загиблим земляком.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 24 листопада, на Волині зустрінуть загиблого ГерояПро це повідомили у Підгайцівській громаді."Орієнтовно о 16.00 тіло Героя заберуть від Волинського обласного бюро судово - медичної експертизи на вулиці Стефаника, звідки кортеж попрямує до батьківської хати у селі Підгайці, вул. Надстирна 55.Орієнтовно з 16.10 годині живим коридором гідно зустрінемо траурний кортеж Героя по вулиці Незалежності.Далі пішою ходою ідемо до батьківської домівки на вулиці Надстирній", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що чин похорону відбудеться у суботу, 25 листопада."11:30 від батьківської хати траурний кортеж прямуватиме вулицями села Підгайці до Свято-Михайлівського храму, що на вул. Дубнівська 14-Б, де відбудеться чин похорону.Ховатимуть бійця на місцевому кладовищі у Підгайцях.Маємо гідно вшанувати захисника та провести його в останню путь", - наголошують у громаді.У громаді 24, 25 листопада оголошено Днями жалоби за

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