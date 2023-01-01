Російський пропагандист проведе в тюрмі 14 років. Він уже під вартою

Російський пропагандист проведе в тюрмі 14 років. Він уже під вартою
До 14 років позбавлення волі засуджено кореспондента підсанкційного пропагандистського видання «Політнавігатор».

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За публічного обвинувачення прокурорів Вінницької обласної прокуратури суд визнав жителя Житомирщини винним у публічних закликах до зміни меж території України та державній зраді (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України).

Йому призначено покарання – 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що чоловік протягом 2014-2022 років співпрацював з керівником і власником проросійського інтернет-видання «Політнавігатор». На замовлення фсб рф воно формувало так званий «пул експертів» та медійну мережу для розповсюдження в інформаційному просторі України кремлівських наративів.
Російський пропагандист проведе в тюрмі 14 років. Він уже під вартою

Власник видання найняв засудженого як позаштатного кореспондента для підготовки пропагандистських матеріалів і їх розміщення під псевдонімом на сайті видання.

Усвідомлюючи, що працює на російську спецслужбу, чоловік поширював тенденційні тези, зокрема про «допомогу президента рф» Україні, «самостійніть днр», героїзм російських військовослужбовців і бойовиків терористичних організацій тощо.

Пропагандистська діяльність була системною, послідовною та спрямованою на розхитування суспільно-політичних настроїв і шкоду українській державності.

За таку роботу засуджений регулярно отримував грошову винагороду.

У судовому засіданні він не заперечував факту співпраці з медіаресурсом, однак наполягав на тому, що не писав статей на замовлення, а брав їх у відкритому просторі інтернету.

До ухвалення вироку чоловік перебував під вартою.
Російський пропагандист проведе в тюрмі 14 років. Він уже під вартою

Зазначимо, що обвинувальний акт стосовно власника видання перебуває на розгляді суду.

Досудове розслідування – Управління СБУ у Вінницькій області.

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Теги: зрадники, СБУ
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