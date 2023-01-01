Курс валют у Луцьку на 27 грудня

Курс валют у Луцьку на 27 грудня
27 грудня готівковий курс долара становить 37.85, продають його за 38.60.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.62, а продають за 42.00.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.36, а продають за 9.58.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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