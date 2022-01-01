«Збираємо на помсту»: лише за добу українці переказали 352 мільйони фонду Притули
Сьогодні, 16:32
Лише за добу українці переказали 352 мільйони гривень у фонд Сергія Притули на допомогу українській армії.
Про це Сергій Притула повідомив у Твіттер.
"352 000 000 гривень за добу! Фантастичні українці показують фантастичні результати збору на помсту! І помста буде! Буде бавовна! Щира дяка усім, хто долучився! Працюємо далі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Сергій Притула і Сергій Стерненко 10 жовтня оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе.
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Про це Сергій Притула повідомив у Твіттер.
"352 000 000 гривень за добу! Фантастичні українці показують фантастичні результати збору на помсту! І помста буде! Буде бавовна! Щира дяка усім, хто долучився! Працюємо далі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Сергій Притула і Сергій Стерненко 10 жовтня оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе.
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