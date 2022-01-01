«Збираємо на помсту»: лише за добу українці переказали 352 мільйони фонду Притули

Сергія Притули на допомогу українській армії.



Про це Сергій Притула



"352 000 000 гривень за добу! Фантастичні українці показують фантастичні результати збору на помсту! І помста буде! Буде бавовна! Щира дяка усім, хто долучився! Працюємо далі", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лише за добу українці переказали 352 мільйони гривень у фондна допомогу українській армії.Про це Сергій Притула повідомив у Твіттер."352 000 000 гривень за добу! Фантастичні українці показують фантастичні результати збору на помсту! І помста буде! Буде бавовна! Щира дяка усім, хто долучився! Працюємо далі", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що Сергій Притула і Сергій Стерненко 10 жовтня оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе

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