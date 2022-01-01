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СБУ викрила соратника колишнього нардепа Киви, який корегував ракетні удари по Дніпру

СБУ викрила соратника колишнього нардепа Киви, який корегував ракетні удари по Дніпру
СБУ викрила соратника Киви на коригуванні ракетних ударів по Дніпру: «полював» за локаціями українських систем ППО.

Про це повідомила пресслужба СБУ.
У ході контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині Служба безпеки затримала російського агента, який передавав ворогу місця дислокації та переміщення Сил оборони на території регіону.

Затриманим виявився представник найближчого оточення колишнього народного депутата Іллі Киви, який наразі переховується за кордоном від правосуддя за злочини проти України.

Ворожий агент залишився у Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення РФ для проведення підривної діяльності на користь окупантів.

Насамперед зловмисник намагався виявити і передати агресору геолокацію українських підрозділів протиповітряної оборони.

За даними контррозвідки СБУ, зрадником є місцевий бізнесмен у сфері IT, який у 2014 році познайомився з Кивою. Згодом, за пропозицією нардепа-зрадника, підприємець очолив одне з міських громадських об’єднань, яке підконтрольне керівництву забороненої партії ОПЗЖ.

До лав організації він почав масово залучати своїх «однодумців» для участі у масових заходах на підтримку проросійської політсили та вчинення провокацій для розхитування внутрішньої обстановки в регіоні.

Після початку повномасштабної агресії соратник «п’ятої колони» залишився у Дніпрі для виконання подальших «інструкцій» свого соратника, який втік за кордон.

Він збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів ЗСУ, а також передавав загарбникам координати об’єктів критичної інфраструктури.

Для передачі розвідданих використовував анонімні Телеграм-канали, створені спецслужбами РФ для одержання закритої інформації про українські війська.

У своїх «звітах» він оприлюднював фото- та відеоматеріали, які отримував під час прихованого спостереження за об’єктами. До кожного з них додавав текстові повідомлення з детальним описом прилеглої території і уточнюючими характеристиками.
СБУ викрила соратника колишнього нардепа Киви, який корегував ракетні удари по Дніпру

Одержані відомості агресор використовував для здійснення ракетних ударів по місту і планування диверсій.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами передачі ворогу розвідувальної інформації.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
СБУ викрила соратника колишнього нардепа Киви, який корегував ракетні удари по Дніпру

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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Теги: Росія, Україна, війна
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