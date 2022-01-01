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Німеччина та США нададуть сучасні системи ППО для України, – Столтенберг

Німеччина та США нададуть сучасні системи ППО для України, – Столтенберг
Генсекретар НАТО Столтенберг заявив, що Німеччина та США нададуть сучасні системи ППО для України.

Про це під час виступу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Еспресо.

"Ми додали два оголошення від наших союзників, зокрема від наших союзників - Німеччини та США, які погодилися надати більш сучасні системи ППО для України. Німеччина учора про це заявила, США також про це наголосили. Ми знаємо, що вони оголосили свою готовність надавати потужні системи", - сказав Столтенберг.

Генсекретар НАТО наголосив, що розуміє потребу України у більшій кількості снарядів більшої дальності.

"Ми розуміємо, що ці системи досягають вже більших результатів на полі бою в України. Вже багато ракет було знешкоджено, як раз системами ППО, які Україна отримала. Так, завжди буде потреба більшої кількості. Якраз цього тижня, завтра, після зустрічі міністром оборони України Резніком ми будемо говорити про те, що зараз потребує Україна, яку амуніцію потребує", - додав Столтенберг.

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Теги: Росія, Україна, війна
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