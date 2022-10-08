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У боях за вільну Україну на Харківщині загинув захисник з Луцька Сергій Ярмольський

У боях за вільну Україну на Харківщині загинув захисник з Луцька Сергій Ярмольський
У війні з російськими окупантами загинув лучанин Ярмольський Сергій Петрович.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Сергій Ярмольський, 17.08.1979 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації 5 липня до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранотометника мотопіхотного відділення мотопіхотного взводу мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону.

Загинув 08.10.2022 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Першотравневе Дворічанської територіальної громади Куп’янського району Харківської області.

Щирі співчуття рідним і близьким!

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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