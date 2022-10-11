Служба безпеки прийшла з обшуками до митрополита УПЦ МП

Анатолій Єлецьких.



Про це



В мережі з'явилося повідомлення про обшуки в Іонафана. В спецслужбі уточнили чого стосуються слідчі дії.



"Співробітники СБУ проводять слідчо-оперативні заходи у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Детальніша інформація буде згодом", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки України проводить обшуки у вінницького митрополита УПЦ МП Іонафана – в мируПро це повідомила пресслужба СБУ в коментарі Українській правді.В мережі з'явилося повідомлення про обшуки в Іонафана. В спецслужбі уточнили чого стосуються слідчі дії."Співробітники СБУ проводять слідчо-оперативні заходи у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Детальніша інформація буде згодом", - йдеться в повідомленні.

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