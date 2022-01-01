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СБУ виявила нову катівню росіян поблизу однієї із найбільших святинь Донеччини

СБУ виявила нову катівню росіян поблизу однієї із найбільших святинь Донеччини
Співробітники Служби безпеки виявили місце незаконного утримання людей у звільненому Святогірську Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Катівня була облаштована в пансіонаті відпочинку неподалік від Святогірської Лаври.

Російські військові насильно тримали там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України.

Під час огляду оперативники та слідчі СБУ виявили предмети, які напряму вказують на ознаки тортур. Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів.

У рамках розпочатого кримінального провадження за ч.ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії.
СБУ виявила нову катівню росіян поблизу однієї із найбільших святинь Донеччини

Наразі слідчі СБУ встановлюють кількість та особи постраждалих, а також нелюдів, причетних до катувань.
СБУ виявила нову катівню росіян поблизу однієї із найбільших святинь Донеччини

Виявлення і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Держприкордонслужбою за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
СБУ виявила нову катівню росіян поблизу однієї із найбільших святинь Донеччини

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Теги: Росія, Україна, війна
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