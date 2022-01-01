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Поблизу Бахмута на Донеччині загинув 21-річний Герой з Волині

Поблизу Бахмута на Донеччині загинув 21-річний Герой з Волині
За рідну землю, за її цілісність, за спокій та мир 9 жовтня загинув у війні з російськими окупантами 21-річний житель Горохівської громади – Власенко Володимир В’ячеславович.

Про це повідомили у Горохівській міській раді.

Народився Володимир 29 липня 2001 року в селі Журавники. Після закінчення строкової служби в Збройних силах України разом із побратимами підписав контракт та відправився на захист рідної країни. Загинув, виконуючи бойове завдання, поблизу населеного пункту Бахмут на Донеччині.

"Глибокі співчуття рідним! Детальну інформацію щодо зустрічі Героя та час вшанування повідомимо додатково", - зазначають у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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