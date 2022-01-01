У Луцьку на Конякіна водій скоїв ДТП і втік. ВІДЕО

У Луцьку на Конякіна водій скоїв ДТП і втік. ВІДЕО
У Луцьку патрульні притягнули до адміністративної відповідальності керманича, який скоїв ДТП та залишив місце події.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Охоронцям порядку надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Конякіна.

На місці автопригоди заявник розповів патрульним, що помітив на своєму припаркованому автомобілі марки Volkswagen Passat пошкодження лакофарбового покриття та одразу звернувся на лінію 102.

За кілька днів працівники відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП розшукали водія транспортного засобу Skoda Fabia, який здійснив наїзд на припаркований автомобіль.

На винуватця події поліцейські склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до механічного пошкодження транспорту) та 122–4 (Залишення місця вчинення ДТП) КУпАП. Рішення у цій справі прийматиме суд.

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Теги: Луцьк, ДТП, водій
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