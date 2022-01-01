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Зеленський запропонував розмістити на кордоні з Білоруссю місію міжнародних спостерігачів

Зеленський запропонував розмістити на кордоні з Білоруссю місію міжнародних спостерігачів
Президент України Володимир Зеленський запропонував G7 розмістити на кордоні з Білоруссю місію міжнародних спостерігачів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на відеоконференції лідерів G7.

"Росія намагається прямо втягнути Білорусь у цю війну, розігруючи провокацію про те, що ми нібито готуємо удар по цій країні. Опосередковано – вона вже втягнула їх. А прагне – втягнути безпосереднь... На кордоні України та Білорусі може бути розміщено місію міжнародних спостерігачів з моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути розроблений нашими дипломатами. І я прошу вас на рівні G7 підтримати цю нашу ініціативу", — зазначив Зеленський.

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Теги: Росія, Україна, війна
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Коментарі 1
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Навіть спостерігачів не потрібно, щоб не наражати їхнє життя на небезпеку. Систему відеокамер і маршрут дронів розвідників вздовж кордону. Тим більше можливості аеророзвідки НАТО і так покажуть хто перший нанесе удар чи перетне кордон.
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