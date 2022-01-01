Зеленський запропонував розмістити на кордоні з Білоруссю місію міжнародних спостерігачів
Сьогодні, 18:02
Президент України Володимир Зеленський запропонував G7 розмістити на кордоні з Білоруссю місію міжнародних спостерігачів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на відеоконференції лідерів G7.
"Росія намагається прямо втягнути Білорусь у цю війну, розігруючи провокацію про те, що ми нібито готуємо удар по цій країні. Опосередковано – вона вже втягнула їх. А прагне – втягнути безпосереднь... На кордоні України та Білорусі може бути розміщено місію міжнародних спостерігачів з моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути розроблений нашими дипломатами. І я прошу вас на рівні G7 підтримати цю нашу ініціативу", — зазначив Зеленський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на відеоконференції лідерів G7.
"Росія намагається прямо втягнути Білорусь у цю війну, розігруючи провокацію про те, що ми нібито готуємо удар по цій країні. Опосередковано – вона вже втягнула їх. А прагне – втягнути безпосереднь... На кордоні України та Білорусі може бути розміщено місію міжнародних спостерігачів з моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути розроблений нашими дипломатами. І я прошу вас на рівні G7 підтримати цю нашу ініціативу", — зазначив Зеленський.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 1
Навіть спостерігачів не потрібно, щоб не наражати їхнє життя на небезпеку. Систему відеокамер і маршрут дронів розвідників вздовж кордону. Тим більше можливості аеророзвідки НАТО і так покажуть хто перший нанесе удар чи перетне кордон.
Останні новини
У Луцьку на Конякіна водій скоїв ДТП і втік. ВІДЕО
Сьогодні, 18:19
Зеленський запропонував розмістити на кордоні з Білоруссю місію міжнародних спостерігачів
Сьогодні, 18:02
Поблизу Бахмута на Донеччині загинув 21-річний Герой з Волині
Сьогодні, 17:47
Медіа