У Луцьку в квартирі виявили чоловіка із ножовим пораненням: підозрюють спробу самогубства

У Луцьку в квартирі виявили чоловіка із ножовим пораненням: підозрюють спробу самогубства
У понеділок, 29 січня, у Луцьку в квартирі на проспекті Відродження виявили чоловіка у непритомному стані із ножовим пораненням. Підозрюють спробу самогубства.

Про це ІА «Волинські Новини» стало відомо з власних джерел.

Як повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики швидкої, які прибули на місце виклику, виявили у душовій кабіні 52-річного чоловіка, який був без свідомості. Поруч виявили ніж.

У постраждалого - проникаюче поранення грудної клітини в ділянці серця, різана рана лівого ліктьового згину, геморагічний шок. Чоловіка доставили у міську клінічну лікарню.

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Теги: Самогубство, спроба, Луцьк
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