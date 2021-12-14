У Луцьку в квартирі виявили чоловіка із ножовим пораненням: підозрюють спробу самогубства





Про це ІА



Як повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики швидкої, які прибули на місце виклику, виявили у душовій кабіні 52-річного чоловіка, який був без свідомості. Поруч виявили ніж.



У постраждалого - проникаюче поранення грудної клітини в ділянці серця, різана рана лівого ліктьового згину, геморагічний шок. Чоловіка доставили у міську клінічну лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 29 січня, у Луцьку в квартирі на проспекті Відродження виявили чоловіка у непритомному стані із ножовим пораненням. Підозрюють спробу самогубства.Про це ІА «Волинські Новини» стало відомо з власних джерел.Як повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики швидкої, які прибули на місце виклику, виявили у душовій кабіні 52-річного чоловіка, який був без свідомості. Поруч виявили ніж.У постраждалого - проникаюче поранення грудної клітини в ділянці серця, різана рана лівого ліктьового згину, геморагічний шок. Чоловіка доставили у міську клінічну лікарню.

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