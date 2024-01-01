Волинянин примудрився поцупити електрику на пів мільйона
Сьогодні, 18:50
Правоохоронці повідомили про підозру волинянину, який викрав електроенергії на понад 430 тисяч гривень.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 69-річному жителю села Дубище Луцького району повідомлено про підозру у викраденні електричної енергії, що завдало шкоди у великих розмірах (ч. 2 ст. 188-1 КК України).
За даними слідства, чоловік у лютому 2022 року, маючи доступ до лічильника електричної енергії у приміщенні господарського товариства у Ковелі, самовільно підключив пристрій випромінювання електромагнітних полів, який дозволяє здійснити позаоблікове споживання електроенергії споживачем.
Таким чином до березня 2024 року він завдав ПрАТ «Волиньобленерго» майнової шкоди на суму понад 430 тисяч гривень.
У ході досудового розслідування підозрюваний, який визнає свою винуватість у скоєному, повністю відшкодував завдану його незаконними діями шкоду.
Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП в області.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 69-річному жителю села Дубище Луцького району повідомлено про підозру у викраденні електричної енергії, що завдало шкоди у великих розмірах (ч. 2 ст. 188-1 КК України).
За даними слідства, чоловік у лютому 2022 року, маючи доступ до лічильника електричної енергії у приміщенні господарського товариства у Ковелі, самовільно підключив пристрій випромінювання електромагнітних полів, який дозволяє здійснити позаоблікове споживання електроенергії споживачем.
Таким чином до березня 2024 року він завдав ПрАТ «Волиньобленерго» майнової шкоди на суму понад 430 тисяч гривень.
У ході досудового розслідування підозрюваний, який визнає свою винуватість у скоєному, повністю відшкодував завдану його незаконними діями шкоду.
Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП в області.
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