Зупинилося серце колишнього директора Луцької стоматполіклініки





Про це у п'ятницю, 7 червня повідомили у соцмережах, передає



Олександр Юхимович Кобись народився 8 травня 1942 року у с.Ватин Горохівського району Волинської області.



Закінчив Львівський державний медичний інститут.



Працював районним стоматологом Атбасарської районної лікарні Цілиноградської області, лікарем-стоматологом, завідуючим ортопедичним відділенням Волинської обласної стоматологічної поліклініки.



З 1999 року до 2018 року був головним лікарем Луцької міської клінічної стоматологічної поліклініки.



Обирався депутатом Луцької міської ради 2002-2006 рр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помер колишній директор КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка» Олександр Кобись.Про це у п'ятницю, 7 червня повідомили у соцмережах, передає ВСН Олександр Юхимович Кобись народився 8 травня 1942 року у с.Ватин Горохівського району Волинської області.Закінчив Львівський державний медичний інститут.Працював районним стоматологом Атбасарської районної лікарні Цілиноградської області, лікарем-стоматологом, завідуючим ортопедичним відділенням Волинської обласної стоматологічної поліклініки.З 1999 року до 2018 року був головним лікарем Луцької міської клінічної стоматологічної поліклініки.Обирався депутатом Луцької міської ради 2002-2006 рр.

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