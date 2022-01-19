Зупинилося серце колишнього директора Луцької стоматполіклініки

Зупинилося серце колишнього директора Луцької стоматполіклініки
Помер колишній директор КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка» Олександр Кобись.

Про це у п'ятницю, 7 червня повідомили у соцмережах, передає ВСН.

Олександр Юхимович Кобись народився 8 травня 1942 року у с.Ватин Горохівського району Волинської області.

Закінчив Львівський державний медичний інститут.

Працював районним стоматологом Атбасарської районної лікарні Цілиноградської області, лікарем-стоматологом, завідуючим ортопедичним відділенням Волинської обласної стоматологічної поліклініки.

З 1999 року до 2018 року був головним лікарем Луцької міської клінічної стоматологічної поліклініки.

Обирався депутатом Луцької міської ради 2002-2006 рр.

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Теги: смерть, директор, Луцька стоматполіклініка
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