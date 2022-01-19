Зупинилося серце колишнього директора Луцької стоматполіклініки
Сьогодні, 23:17
Помер колишній директор КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка» Олександр Кобись.
Про це у п'ятницю, 7 червня повідомили у соцмережах, передає ВСН.
Олександр Юхимович Кобись народився 8 травня 1942 року у с.Ватин Горохівського району Волинської області.
Закінчив Львівський державний медичний інститут.
Працював районним стоматологом Атбасарської районної лікарні Цілиноградської області, лікарем-стоматологом, завідуючим ортопедичним відділенням Волинської обласної стоматологічної поліклініки.
З 1999 року до 2018 року був головним лікарем Луцької міської клінічної стоматологічної поліклініки.
Обирався депутатом Луцької міської ради 2002-2006 рр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у п'ятницю, 7 червня повідомили у соцмережах, передає ВСН.
Олександр Юхимович Кобись народився 8 травня 1942 року у с.Ватин Горохівського району Волинської області.
Закінчив Львівський державний медичний інститут.
Працював районним стоматологом Атбасарської районної лікарні Цілиноградської області, лікарем-стоматологом, завідуючим ортопедичним відділенням Волинської обласної стоматологічної поліклініки.
З 1999 року до 2018 року був головним лікарем Луцької міської клінічної стоматологічної поліклініки.
Обирався депутатом Луцької міської ради 2002-2006 рр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Зупинилося серце колишнього директора Луцької стоматполіклініки
Сьогодні, 23:17
Голова громади на Волині разом з дружиною в один день отримали 8 ділянок у власність
Сьогодні, 22:44
Стоп байдужість!: поранені бійці влаштували акцію у Луцьку
Сьогодні, 21:48
Чи можна купатися у водоймах Волині: епідеміологи розповіли
Сьогодні, 21:16