В Україні заборонили користуватися кондиціонерами: Шмигаль пояснив, кому саме





По це в ефірі телеканалу 1+1 повідомив прем’єр Денис Шмигаль, передає



“Ми сьогодні з себе почали, але показуємо приклад не лише у відновленні, у розширенні нашої генерації – ми також маємо економити електроенергію. Сьогодні масові відключення в більшості міст, в більшості регіонів пов’язані з тим, що зростає температура, зростає включення кількості кондиціонерів... Наприклад, в місті Києві це 350 мегават – це половина всього споживання. Якщо не включати кондиціонери, ми практично можемо проходити без відключень людей. Тобто уряд сьогодні прийняв відповідне розпорядження: в усіх державних будівлях, в Кабміні, в міністерствах, в усіх державних підприємствах заборонено користуватися кондиціонерами. Ми їх опечатуємо, закриємо цю можливість на це літо і це дасть значну економію”, - розповів Шмигаль.



Він також додав, що уряд закликає робити це місцеве самоврядування, бізнес.



“Там де можна не використовувати кондиціонери, де вони не використовуються в технологічному процесі або якщо це не лікарня... Рішення прийнято: державна влада це літо проходить без кондиціонерів. І це приклад, пропоную всім долучатись”, - підкреслив посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кондиціонери впливають на дефіцит електроенергії в системі. Якщо населення не буде їх вмикати, то ми можемо “практично обійтися без відключень”.По це в ефірі телеканалу 1+1 повідомив прем’єр, передає ТСН “Ми сьогодні з себе почали, але показуємо приклад не лише у відновленні, у розширенні нашої генерації – ми також маємо економити електроенергію. Сьогодні масові відключення в більшості міст, в більшості регіонів пов’язані з тим, що зростає температура, зростає включення кількості кондиціонерів... Наприклад, в місті Києві це 350 мегават – це половина всього споживання. Якщо не включати кондиціонери, ми практично можемо проходити без відключень людей. Тобто уряд сьогодні прийняв відповідне розпорядження: в усіх державних будівлях, в Кабміні, в міністерствах, в усіх державних підприємствах заборонено користуватися кондиціонерами. Ми їх опечатуємо, закриємо цю можливість на це літо і це дасть значну економію”, - розповів Шмигаль.Він також додав, що уряд закликає робити це місцеве самоврядування, бізнес.“Там де можна не використовувати кондиціонери, де вони не використовуються в технологічному процесі або якщо це не лікарня... Рішення прийнято: державна влада це літо проходить без кондиціонерів. І це приклад, пропоную всім долучатись”, - підкреслив посадовець.

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