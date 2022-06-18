Перший врожай жимолості: скільки коштує у Луцьку і де купити





На ринку цих ягід ще не помітно, проте у соцмережах вже активно пропонують до продажу. У місцевих групах журналісти сайту



Ціна на перші ягоди стартує від 150 грн за літр.



Також є оголошення, де пропонують ягоди по 200 грн за літр. Навіть пропонують доставку новою поштою.



Що таке жимолость



Жимолость — це рід рослин, який включає близько 200 видів кущів і ліан. Багато видів жимолості вирощують заради їхніх їстівних ягід, декоративних квітів або як живі огорожі. Це невибаглива рослина, що добре росте в різних кліматичних умовах. Вона може рости на сонячних місцях або в напівтіні і не потребує особливого догляду.



Їстівні види жимолості, такі як жимолость синя (Lonicera caerulea), дають соковиті, подовгасті ягоди синього кольору. Ягоди мають солодко-кислий смак і багаті на вітаміни, антиоксиданти та інші корисні речовини. Важливо знати, що деякі види жимолості дають неїстівні або навіть отруйні плоди, тому потрібно бути обережним і вживати лише перевірені сорти.



Квіти: Жимолость відома своїми запашними квітами, які можуть бути білими, жовтими, рожевими або червоними. Вони часто приваблюють бджіл і метеликів.



Чим корисна жимолость



Ягоди жимолості багаті на вітаміни (особливо вітамін С) та антиоксиданти. Вони можуть допомагати зміцнювати імунну систему, покращувати роботу серця та знижувати ризик запальних процесів в організмі.



Жимолость здавна використовується в кулінарії для приготування варення, джемів, компотів, а також в народній медицині завдяки своїм цілющим властивостям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині розпочався сезон збору жимолості. Цього року вже відзначають високий урожай та гарну якість ягід.На ринку цих ягід ще не помітно, проте у соцмережах вже активно пропонують до продажу. У місцевих групах журналісти сайту «Конкурент» знайшли перші оголошення, де пропонують їх на продаж.Ціна на перші ягоди стартує від 150 грн за літр.Також є оголошення, де пропонують ягоди по 200 грн за літр. Навіть пропонують доставку новою поштою.Що таке жимолостьЖимолость — це рід рослин, який включає близько 200 видів кущів і ліан. Багато видів жимолості вирощують заради їхніх їстівних ягід, декоративних квітів або як живі огорожі. Це невибаглива рослина, що добре росте в різних кліматичних умовах. Вона може рости на сонячних місцях або в напівтіні і не потребує особливого догляду.Їстівні види жимолості, такі як жимолость синя (Lonicera caerulea), дають соковиті, подовгасті ягоди синього кольору. Ягоди мають солодко-кислий смак і багаті на вітаміни, антиоксиданти та інші корисні речовини. Важливо знати, що деякі види жимолості дають неїстівні або навіть отруйні плоди, тому потрібно бути обережним і вживати лише перевірені сорти.Квіти: Жимолость відома своїми запашними квітами, які можуть бути білими, жовтими, рожевими або червоними. Вони часто приваблюють бджіл і метеликів.Ягоди жимолості багаті на вітаміни (особливо вітамін С) та антиоксиданти. Вони можуть допомагати зміцнювати імунну систему, покращувати роботу серця та знижувати ризик запальних процесів в організмі.Жимолость здавна використовується в кулінарії для приготування варення, джемів, компотів, а також в народній медицині завдяки своїм цілющим властивостям.

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