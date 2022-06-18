Перший врожай жимолості: скільки коштує у Луцьку і де купити
Сьогодні, 05:15
На Волині розпочався сезон збору жимолості. Цього року вже відзначають високий урожай та гарну якість ягід.
На ринку цих ягід ще не помітно, проте у соцмережах вже активно пропонують до продажу. У місцевих групах журналісти сайту «Конкурент» знайшли перші оголошення, де пропонують їх на продаж.
Ціна на перші ягоди стартує від 150 грн за літр.
Також є оголошення, де пропонують ягоди по 200 грн за літр. Навіть пропонують доставку новою поштою.
Що таке жимолость
Жимолость — це рід рослин, який включає близько 200 видів кущів і ліан. Багато видів жимолості вирощують заради їхніх їстівних ягід, декоративних квітів або як живі огорожі. Це невибаглива рослина, що добре росте в різних кліматичних умовах. Вона може рости на сонячних місцях або в напівтіні і не потребує особливого догляду.
Їстівні види жимолості, такі як жимолость синя (Lonicera caerulea), дають соковиті, подовгасті ягоди синього кольору. Ягоди мають солодко-кислий смак і багаті на вітаміни, антиоксиданти та інші корисні речовини. Важливо знати, що деякі види жимолості дають неїстівні або навіть отруйні плоди, тому потрібно бути обережним і вживати лише перевірені сорти.
Квіти: Жимолость відома своїми запашними квітами, які можуть бути білими, жовтими, рожевими або червоними. Вони часто приваблюють бджіл і метеликів.
Чим корисна жимолость
Ягоди жимолості багаті на вітаміни (особливо вітамін С) та антиоксиданти. Вони можуть допомагати зміцнювати імунну систему, покращувати роботу серця та знижувати ризик запальних процесів в організмі.
Жимолость здавна використовується в кулінарії для приготування варення, джемів, компотів, а також в народній медицині завдяки своїм цілющим властивостям.
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На ринку цих ягід ще не помітно, проте у соцмережах вже активно пропонують до продажу. У місцевих групах журналісти сайту «Конкурент» знайшли перші оголошення, де пропонують їх на продаж.
Ціна на перші ягоди стартує від 150 грн за літр.
Також є оголошення, де пропонують ягоди по 200 грн за літр. Навіть пропонують доставку новою поштою.
Що таке жимолость
Жимолость — це рід рослин, який включає близько 200 видів кущів і ліан. Багато видів жимолості вирощують заради їхніх їстівних ягід, декоративних квітів або як живі огорожі. Це невибаглива рослина, що добре росте в різних кліматичних умовах. Вона може рости на сонячних місцях або в напівтіні і не потребує особливого догляду.
Їстівні види жимолості, такі як жимолость синя (Lonicera caerulea), дають соковиті, подовгасті ягоди синього кольору. Ягоди мають солодко-кислий смак і багаті на вітаміни, антиоксиданти та інші корисні речовини. Важливо знати, що деякі види жимолості дають неїстівні або навіть отруйні плоди, тому потрібно бути обережним і вживати лише перевірені сорти.
Квіти: Жимолость відома своїми запашними квітами, які можуть бути білими, жовтими, рожевими або червоними. Вони часто приваблюють бджіл і метеликів.
Чим корисна жимолость
Ягоди жимолості багаті на вітаміни (особливо вітамін С) та антиоксиданти. Вони можуть допомагати зміцнювати імунну систему, покращувати роботу серця та знижувати ризик запальних процесів в організмі.
Жимолость здавна використовується в кулінарії для приготування варення, джемів, компотів, а також в народній медицині завдяки своїм цілющим властивостям.
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