Де сьогодні на Волині та у Луцьку не буде світла. ГРАФІК

Де сьогодні на Волині та у Луцьку не буде світла. ГРАФІК
У суботу, 8 червня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).

Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».

НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00.

У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.

Графіки - за ПОСИЛАННЯМ.
Де сьогодні на Волині та у Луцьку не буде світла. ГРАФІК

На завантаженому інтерактивному графіку можна ознайомитись із загальною тривалістю відключень по кожній черзі із початку застосування графіків з 16.05.2024.

Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

"Закликаємо не вмикати потужні електроприлади одночасно, щоб запобігти значному навантаженню на мережі та уникнути аварійних ситуацій!" - наголошують енергетики.

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Теги: Волинь, світло
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