Росія тримає в Азовському морі три ракетоносії із загальним залпом 24 «Калібри»





Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.



За інформацією ВМС у Чорному морі наразі перебуває один російський корабель. У Середземному морі перебуває військовий ракетоносій РФ, із загальним залпом до 8 ракет.



Нагадаємо, що

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