Росія тримає в Азовському морі три ракетоносії із загальним залпом 24 «Калібри»
Сьогодні, 10:15
В Азовському морі станом на 06:00 суботи, 8 червня, росія тримає сім військових кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.
За інформацією ВМС у Чорному морі наразі перебуває один російський корабель. У Середземному морі перебуває військовий ракетоносій РФ, із загальним залпом до 8 ракет.
Нагадаємо, що уночі захисники збили ворожу ракету і дев'ять «шахедів».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.
За інформацією ВМС у Чорному морі наразі перебуває один російський корабель. У Середземному морі перебуває військовий ракетоносій РФ, із загальним залпом до 8 ракет.
Нагадаємо, що уночі захисники збили ворожу ракету і дев'ять «шахедів».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія тримає в Азовському морі три ракетоносії із загальним залпом 24 «Калібри»
Сьогодні, 10:15
У російському полоні загинув Герой з Волині Павло Шайтан
Сьогодні, 09:31
Де сьогодні на Волині та у Луцьку не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 09:24
Уночі захисники збили ворожу ракету і дев'ять «шахедів»
Сьогодні, 09:10
Згода на посмертне донорство: скільки заяв зареєстрували у центрі трансплант-координації на Волині
Сьогодні, 08:20