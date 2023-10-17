На Волині не штрафуватимуть за шум генераторів під час блекаутів, – ОВА
Сьогодні, 13:00
В інтернет-мережі шириться інформація, що нібито власників генераторів штрафуватимуть за перевищення рівня шуму під час роботи приладів.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Звичайно ж, це не правда. Дезінформація вкинута у наш інфопростір умисно, щоб з середини розхитати суспільство, якому й так дуже непросто.
Щодо інформації про штрафи за шум, то під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення рівня шуму не застосовуються", - зазначив Погуляйко.
Так, статтею 32 Закону України «Про систему громадського здоров’я» передбачено, що шум на захищених об’єктах під час здійснення будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівні, встановлені нормативами для відповідного часу доби.
Однак, зазначені вимоги не застосовуються під час ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій. А також у випадках коли, наприклад, шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Звичайно ж, це не правда. Дезінформація вкинута у наш інфопростір умисно, щоб з середини розхитати суспільство, якому й так дуже непросто.
Щодо інформації про штрафи за шум, то під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення рівня шуму не застосовуються", - зазначив Погуляйко.
Так, статтею 32 Закону України «Про систему громадського здоров’я» передбачено, що шум на захищених об’єктах під час здійснення будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівні, встановлені нормативами для відповідного часу доби.
Однак, зазначені вимоги не застосовуються під час ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій. А також у випадках коли, наприклад, шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель.
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