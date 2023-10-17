На Волині не штрафуватимуть за шум генераторів під час блекаутів, – ОВА





Про це Юрій Погуляйко.



"Звичайно ж, це не правда. Дезінформація вкинута у наш інфопростір умисно, щоб з середини розхитати суспільство, якому й так дуже непросто.



Щодо інформації про штрафи за шум, то під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення рівня шуму не застосовуються", - зазначив Погуляйко.



Так, статтею 32 Закону України «Про систему громадського здоров’я» передбачено, що шум на захищених об’єктах під час здійснення будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівні, встановлені нормативами для відповідного часу доби.



Однак, зазначені вимоги не застосовуються під час ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій. А також у випадках коли, наприклад, шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В інтернет-мережі шириться інформація, що нібито власників генераторів штрафуватимуть за перевищення рівня шуму під час роботи приладів.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Звичайно ж, це не правда. Дезінформація вкинута у наш інфопростір умисно, щоб з середини розхитати суспільство, якому й так дуже непросто.Щодо інформації про штрафи за шум, то під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення рівня шуму не застосовуються", - зазначив Погуляйко.Так, статтею 32 Закону України «Про систему громадського здоров’я» передбачено, що шум на захищених об’єктах під час здійснення будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівні, встановлені нормативами для відповідного часу доби.Однак, зазначені вимоги не застосовуються під час ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій. А також у випадках коли, наприклад, шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель.

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