Як і де в Луцьку отримати психологічну допомогу військовим та їхнім родинам





Про це йдеться у статті Михайла Палецького на телеграмканалі



У Ветеранському просторі «Плюс Плюс» можна отримати консультації для ветеранів та членів їхніх родин. Підтвердження офіційного статусу не потрібне. Будь-яка близька людина військовослужбовця може приходити за психологічною допомогою, повідомила координаторка простору Тетяна Гордовська.



Також це можуть бути дотичні люди до військової служби, що не є військовослужбовцями, — волонтери, поліціянти, військові капелани тощо.



«Дружини військовослужбовців можуть отримати до п’яти очних консультацій. Військовослужбовці — одну. Але для тривалої терапевтичної роботи ми скеровуємо на онлайн консультацію до Veteran Hub. Людина обирає собі фахівця та працює стільки часу, скільки їй потрібно для стабілізації свого стану. Можна прийти до простору, де ми надаємо приміщення, ноутбук з підключенням до інтернету, або робити це з дому», — розповіла Тетяна Гордовська.



Тут відбуваються заходи на підтримку ментального здоров’я і психічного стану в умовах війни. Допомагають з пошуком внутрішніх ресурсів на стабілізацію, навчають технікам заземлення при тривозі.



Щоп'ятниці у просторі збираються групи підтримки для дружин та партнерок, які чекають своїх чоловіків зі зони бойових дій.



Крім того, відвідувачі можуть побути серед своїх, відпочити та потеревенити, попрацювати та скористатися інтернетом, випити кави, скористатися бібліотекою, отримати дистанційну підтримку юристів та консультантів з пошуку роботи від Veteran Hub.



Усі послуги безоплатні.



Адреса: просп. Волі, 13 (ВНУ імені Лесі Українки, вхід з боку вул. Степана

Бандери).

Номер телефону: 050 197 70 55.

Е-пошта: [email protected].

Графік роботи: будні з 14:00 до 18:00.



Із 2019 року в Луцьку працює Медичний центр реабілітації учасників бойових дій. Фахівці надають послуги психодіагностичного обстеження, психологічного консультування, психотерапії, проводять психологічні тренінги, заняття з психологічної просвіти та груп психологічної підтримки.



Все це можуть отримати учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, члени їхніх сімей, члени сімей загиблих захисників та захисниць України, внутрішньо переміщені особи.



Той, хто потребує допомоги, може звернутися до центру як за скеруванням від сімейного лікаря, так і безпосередньо до реєстратури, й отримати послуги безоплатно.



Окрім психологічного аспекту центр спеціалізується на посттравматичній, неврологічній, опорно-руховій реабілітаціях, а також відновленні після важких поранень, травм та мобільній паліативній допомозі.



Адреса: просп. Волі, 66А.

Номери реєстратури: 050 438 97 51, 033 220 00 87.

Е-пошта: [email protected].

Графік роботи: понеділок-п’ятниця — 8:00-20:00, субота — 8:00-15:00, неділя — вихідний.



Центр допомоги ветеранам війни 4.5.0 працює для ветеранів, чинних військових та членів їхніх родин тощо. У центрі, зокрема, надають кризову психологічну допомогу, розповіла керівниця центру Олена Звєрєва.



«Фахівці приїздять за адресою до бійця за викликом. Якщо він потребує медичної допомоги, то його перевозять до центру», — додала вона.



Окрім цього, тут надають індивідуальні консультації. Раніше відбувалися групові тренінги з декомпресії, морально-психологічної стійкості, особистісного зростання. Цю роботу згодом відновлять — коли зможуть проводити повноцінну реабілітацію, пояснила Олена Звєрєва. За її словами, у приміщенні центру зараз для цього не вистачає місця.



Адреса: вул. Привокзальна, 12.

Номер гарячої лінії: 096 845 04 50.

Е-пошта: [email protected].



Нещодавно у Луцьку запрацював Центр життєстійкості «FOX HOUSE». Тут надають психологічну допомогу всім, зокрема військовим та членам їхніх сімей.



Фахівці Центру діагностують психологічний стан, навчають техніками емоційного відновлення, проводять групові заняття, консультують із різних соціальних питань тощо.



Також тут надають індивідуальні консультації, проводять тренінги на теми емоційного вигорання та інтелекту, ментального здоров’я, як пережити травму, налагодити стосунки з близькими чи не зіпсувати їх.



Адреса: вул. Винниченка, 67.

Номер телефону: 095 300 09 56.

Е-пошта: [email protected].

Графік роботи: 10:00-19:00 в будні, 10:00-18:00 у вихідні.



Психологічну допомогу можна отримати й у сімейного лікаря. Майже 70% медиків на Волині її надають, переконує регіональна координаторка Всеукраїнської програми ментального здоров’я у Волинській області Наталія Коструба.



У Луцьку всі сімейні лікарі мають необхідну кваліфікацію, запевнив начальник управління охорони здоров’я Луцька Володимир Лотвін.



«Сімейні лікарі пройшли курси надання психологічної допомоги та можуть її надавати на базовому рівні. Якщо потрібна фаховіша допомога, вони направляють пацієнта до психіатра», — розповів він.



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