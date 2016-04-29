У середмісті Києва – стрілянина

У середмісті Києва – стрілянина
У Києві працівники поліцейські працюють на місці стрілянини у Шевченківському районі. Вживаються заходи із затримання нападника.

Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.

До столичної поліції лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці В. Ярмоли чути постріли. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного і районного управлінь поліції.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не отримала.

На місці події працюють всі служби, вирішується питання надання правової кваліфікації, вживаються заходи із встановлення та затримання нападника.

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Теги: стрілянина, Україна
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