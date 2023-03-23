За 4 тисячі доларів – зняття з розшуку ухилянтів: на Волині доброволець організував схему уникнення мобілізації





Про це



Зловмисником виявився учасник добровольчої армії, який за гроші обіцяв вирішити питання щодо зняття особи з розшуку в інформаційних системах, непритягнення ухилянтів до адміністративної відповідальності за несвоєчасну явку за повісткою до ТЦК, а також обіцяв оформити документи з вклеюванням штрих-коду про надання особі відстрочки від мобілізації до ЗСУ. Свої “послуги” чоловік оцінював в 4 тис. доларів США з особи.



Оперативники задокументували декілька фактів отримання фігурантом неправомірної вигоди за сприяння ухиленню від мобілізації.

Правоохоронці затримали його під час отримання частини чергового хабара у розмірі 2 тис. доларів США.



Зловмиснику уже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.



Тривають слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності усіх причетних до злочинної діяльності.



Заходи з викриття проведені оперативниками Управління СБ України у Волинській області спільно зі слідчими поліції за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці встановили, що волинянин намагався організувати незаконний механізм ухилення від мобілізації.Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.Зловмисником виявився учасник добровольчої армії, який за гроші обіцяв вирішити питання щодо зняття особи з розшуку в інформаційних системах, непритягнення ухилянтів до адміністративної відповідальності за несвоєчасну явку за повісткою до ТЦК, а також обіцяв оформити документи з вклеюванням штрих-коду про надання особі відстрочки від мобілізації до ЗСУ. Свої “послуги” чоловік оцінював в 4 тис. доларів США з особи.Оперативники задокументували декілька фактів отримання фігурантом неправомірної вигоди за сприяння ухиленню від мобілізації.Правоохоронці затримали його під час отримання частини чергового хабара у розмірі 2 тис. доларів США.Зловмиснику уже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.Тривають слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності усіх причетних до злочинної діяльності.Заходи з викриття проведені оперативниками Управління СБ України у Волинській області спільно зі слідчими поліції за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону.

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