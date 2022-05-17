Привласнював пальне: на 5 років позбавлення волі засудили директора ліцею на Волині

Привласнював пальне: на 5 років позбавлення волі засудили директора ліцею на Волині
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної суд визнав директора одного з навчальних закладів Ковельського району винуватим у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, у тому числі вчиненому повторно в умовах воєнного стану.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Доведено, що керівник привласнював пальне, закуплене для потреб закладу освіти, на власний розсуд розпоряджаючись талонами на його придбання.

Таким чином із січня 2019 по квітень 2022 року він привласнив 1800 літрів дизпалива та бензину, чим завдав сільській раді шкоди на майже 48 тисяч гривень.

Суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з організаційно-управлінськими та адміністративно-господарськими функціями в установах, підприємствах, організаціях на строк три роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, директор, суд, ліцей
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Намагався перетнути кордон із фальшивими документами: суд на Волині виправдав чоловіка
Сьогодні, 16:45
ДП «Волиньторф» боргує державі понад 2 мільйони: прокурори звернулися до суду
Сьогодні, 16:20
Привласнював пальне: на 5 років позбавлення волі засудили директора ліцею на Волині
Сьогодні, 16:00
На Волині автівка влетіла у вантажівку
Сьогодні, 15:47
За 4 тисячі доларів – зняття з розшуку ухилянтів: на Волині доброволець організував схему уникнення мобілізації
Сьогодні, 15:30
Схожі новини
На Волині директор ТЗоВ незаконно привласнив понад мільйон гривень державних коштів На Волині директор ТЗоВ незаконно привласнив понад мільйон гривень державних коштів
17 травень, 2022, 11:25
Директора маневицької гімназії судили через «кримінал» Директора маневицької гімназії судили через «кримінал»
23 липень, 2018, 11:36
Волинському ліцею приміщення повернули через суд Волинському ліцею приміщення повернули через суд
20 червень, 2017, 18:01
На Волині суд звільнив від покарання водія, який збив на смерть 18-річного мотоцикліста На Волині суд звільнив від покарання водія, який збив на смерть 18-річного мотоцикліста
Сьогодні, 12:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російські військові обезголовили українського полоненого на Донеччині
Сьогодні, 17:01
 0
На Волині попрощалися з 25-річним Героєм Владиславом Саковським
Сьогодні, 16:57
 0
Доступні ціни, широке меню та відомі українці: яким було тестове відкриття першого закладу «Gabar» у Луцьку
Сьогодні, 16:49
 0
Намагався перетнути кордон із фальшивими документами: суд на Волині виправдав чоловіка
Сьогодні, 16:45
 0
ДП «Волиньторф» боргує державі понад 2 мільйони: прокурори звернулися до суду
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8