Привласнював пальне: на 5 років позбавлення волі засудили директора ліцею на Волині
Сьогодні, 16:00
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної суд визнав директора одного з навчальних закладів Ковельського району винуватим у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, у тому числі вчиненому повторно в умовах воєнного стану.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Доведено, що керівник привласнював пальне, закуплене для потреб закладу освіти, на власний розсуд розпоряджаючись талонами на його придбання.
Таким чином із січня 2019 по квітень 2022 року він привласнив 1800 літрів дизпалива та бензину, чим завдав сільській раді шкоди на майже 48 тисяч гривень.
Суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з організаційно-управлінськими та адміністративно-господарськими функціями в установах, підприємствах, організаціях на строк три роки.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Доведено, що керівник привласнював пальне, закуплене для потреб закладу освіти, на власний розсуд розпоряджаючись талонами на його придбання.
Таким чином із січня 2019 по квітень 2022 року він привласнив 1800 літрів дизпалива та бензину, чим завдав сільській раді шкоди на майже 48 тисяч гривень.
Суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з організаційно-управлінськими та адміністративно-господарськими функціями в установах, підприємствах, організаціях на строк три роки.
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