Намагався перетнути кордон із фальшивими документами: суд на Волині виправдав чоловіка

виїхати за кордон із фальшивими документами.



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Любомльський районний суд виніс вирок Михайлу Коту за підроблення документів про непридатність до служби в ЗСУ. Чоловік пред’явив їх на пункті пропуску «Ягодин» із наміром виїхати за кордон. Втім, суд постановив виправдати обвинуваченого через відсутність доказів, що у його діях був склад злочину.



Як йдеться у вироку, 23 квітня 2023 року на пункті пропуску міжнародного автомобільного сполучення «Ягодин» Михайло Кот пред’явив прикордонникам підроблене тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з відміткою про нібито непридатність до служби. Тоді його викрили, а матеріали справи передали правоохоронцям.



У суді обвинувачений свою вину не визнав. Розповів, у січні 2023 року пройшов медичну комісію та отримав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Тоді він спробував перетнути державний кордон у Львівській області, втім інспектори йому повідомили, що права на виїзд він не має через відсутність записів у документах про виключення його з військового обліку.



Тоді Михайло Кот повторно звернувся до військкомату з проханням поставити відповідну відмітку, на що йому відмовили. Через декілька тижнів чоловіку нібито зателефонував невідомий та запропонував зустрітись. За словами обвинуваченого. під час зустрічі йому дали нове тимчасове посвідчення з відміткою «визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку», а він за це заплатив 200 доларів. Оскільки цей документ був ідентичний посвідченню, Михайло Кот вважав його дійсним. Втім, їдучи повторно до Польщі, завдяки прикордонникам чоловік виявив, що це підробка.



Відомо, що обвинувачений – уродженець міста Коростень Житомирської області, неодружений, працює монтером колії 4 розряду ПАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», раніше судимий не був.



Суддя Олег Павлусь визнав Михайла Кота невинним і виправдав його. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.



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