Понад 10 років волинянка виготовляє ляльки-мотанки для допомоги війську
Сьогодні, 12:49
Понад 10 років Олена Філіпчук з села Колодяжне на Волині виготовляє ляльки-мотанки. Пенсіонерка продає їх на благодійних акціях, а вторговані гроші відправляє на потреби ЗСУ.
Лише торік зробила 313 ляльок, за продаж яких на військо передала 103 тисячі гривень, розповіла Суспільному волинянка-волонтерка.
Від виховательки та голови сільради — до лялькарки
68-річна Олена Філіпчук за освітою — педагог, працювала у місцевому дитсадку вихователькою та завідувачкою. Потім двічі була головою Колодяжненської сільської ради.
У 2014 році жінка опанувала на пенсії нову професію — стала лялькаркою. Зізнається: на творчість надихнув рідний край, де свого часу жила і творила Леся Українка.
"Дехто каже: "Ой, не награлася в дитинстві, то грається зараз". Я цією творчістю не займалася, але почалося АТО. А як донатити? Коштів в мене немає багато, я на пенсії. І мені захотілося допомогти Збройним Силам, і я почала виготовлювати ляльки-мотанки й продавати їх", — говорить Олена Філіпчук.
Спочатку жінка продавала мотанки у церквах, згодом — на благодійних акціях на підтримку ЗСУ по всій Волині. Лише торік виготовила 313 ляльок, за продаж яких передала на військо 103 тисячі гривень.
"І захоплення, і розрада, і допомога ЗСУ. Радієш, що хтось ляльку придбає і кошти будуть на потреби ЗСУ, — каже лялькарка. — Донька і син живуть разом зі мною, зразу бурмотали: "Сидиш, граєшся". А тепер вже побачили, що є користь з того, що я можу помогти, з пенсії що поможеш ЗСУ, то вже змирилися".
"Найважче — прибрати голівку, одягнути легше"
Ескізів пенсіонерка-волонтерка не робить, у процесі підбирає лялькам український народний одяг. Так і формує образ майбутньої мотанки.
"Якщо я вже підібрала одяг на лялечку, я її складу набагато швидше. Найважче — прибрати голівку, одягнути легше. Без натхнення нічого не зробиш і нічого не піде до рук", — ділиться думками волинянка.
Кожну ляльку-мотанку Олена Філіпчук оздоблює хрестом.
"Називається мотанка, бо мотається, все міцно прив'язується. Тепер багато роблять без хрестів. Так це ж обереговий хрест. А дискусії бувають серед нас, майстринь. Дехто проти, я кажу: "Та ми ж православні, то як, чого нам хреста боятися?" — говорить лялькарка.
"Я по одній не роблю: зразу декілька лялечок"
На виготовлення однієї ляльки у пенсіонерки йде приблизно день.
"Є натхнення — я по одній не роблю, зразу декілька лялечок. Якщо я сідаю, то доки не зроблю ту ляльку до кінця. А тоді вже може мене і ніч захопити. Бувало так, що і вночі сиділа, до самого ранку не спавши. Бо хотілось доробити", — каже Олена Філіпчук.
Раніше одяг та прикраси для ляльок-мотанок волинянка збирала чи купувала сама. Нині матеріал приносять місцеві, а використані рушники передають із церков. Скільки ляльок змайструвала за понад 10 років творчості — Олена Філіпчук не рахувала.
"Я 20 років вже вдова, але корову тримаю досі. І кукурудза, і морква: все, як в селі. Та й годую господарство. Так живемо і працюємо. Схочеш — встигнеш. Дасть Бог здоров'я, та й встигнеш кругом, — зізнається волинянка. — В мене заготовок стільки, що і віку не вистачить, напевно. Не спинюся, буду працювати, бо люблю".
Олена Філіпчук додає: виготовлятиме ляльки-мотанки, доки буде потреба у допомозі українському війську. Мріє про завершення війни та повернення захисників додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Лише торік зробила 313 ляльок, за продаж яких на військо передала 103 тисячі гривень, розповіла Суспільному волинянка-волонтерка.
Від виховательки та голови сільради — до лялькарки
68-річна Олена Філіпчук за освітою — педагог, працювала у місцевому дитсадку вихователькою та завідувачкою. Потім двічі була головою Колодяжненської сільської ради.
У 2014 році жінка опанувала на пенсії нову професію — стала лялькаркою. Зізнається: на творчість надихнув рідний край, де свого часу жила і творила Леся Українка.
"Дехто каже: "Ой, не награлася в дитинстві, то грається зараз". Я цією творчістю не займалася, але почалося АТО. А як донатити? Коштів в мене немає багато, я на пенсії. І мені захотілося допомогти Збройним Силам, і я почала виготовлювати ляльки-мотанки й продавати їх", — говорить Олена Філіпчук.
Спочатку жінка продавала мотанки у церквах, згодом — на благодійних акціях на підтримку ЗСУ по всій Волині. Лише торік виготовила 313 ляльок, за продаж яких передала на військо 103 тисячі гривень.
"І захоплення, і розрада, і допомога ЗСУ. Радієш, що хтось ляльку придбає і кошти будуть на потреби ЗСУ, — каже лялькарка. — Донька і син живуть разом зі мною, зразу бурмотали: "Сидиш, граєшся". А тепер вже побачили, що є користь з того, що я можу помогти, з пенсії що поможеш ЗСУ, то вже змирилися".
"Найважче — прибрати голівку, одягнути легше"
Ескізів пенсіонерка-волонтерка не робить, у процесі підбирає лялькам український народний одяг. Так і формує образ майбутньої мотанки.
"Якщо я вже підібрала одяг на лялечку, я її складу набагато швидше. Найважче — прибрати голівку, одягнути легше. Без натхнення нічого не зробиш і нічого не піде до рук", — ділиться думками волинянка.
Кожну ляльку-мотанку Олена Філіпчук оздоблює хрестом.
"Називається мотанка, бо мотається, все міцно прив'язується. Тепер багато роблять без хрестів. Так це ж обереговий хрест. А дискусії бувають серед нас, майстринь. Дехто проти, я кажу: "Та ми ж православні, то як, чого нам хреста боятися?" — говорить лялькарка.
"Я по одній не роблю: зразу декілька лялечок"
На виготовлення однієї ляльки у пенсіонерки йде приблизно день.
"Є натхнення — я по одній не роблю, зразу декілька лялечок. Якщо я сідаю, то доки не зроблю ту ляльку до кінця. А тоді вже може мене і ніч захопити. Бувало так, що і вночі сиділа, до самого ранку не спавши. Бо хотілось доробити", — каже Олена Філіпчук.
Раніше одяг та прикраси для ляльок-мотанок волинянка збирала чи купувала сама. Нині матеріал приносять місцеві, а використані рушники передають із церков. Скільки ляльок змайструвала за понад 10 років творчості — Олена Філіпчук не рахувала.
"Я 20 років вже вдова, але корову тримаю досі. І кукурудза, і морква: все, як в селі. Та й годую господарство. Так живемо і працюємо. Схочеш — встигнеш. Дасть Бог здоров'я, та й встигнеш кругом, — зізнається волинянка. — В мене заготовок стільки, що і віку не вистачить, напевно. Не спинюся, буду працювати, бо люблю".
Олена Філіпчук додає: виготовлятиме ляльки-мотанки, доки буде потреба у допомозі українському війську. Мріє про завершення війни та повернення захисників додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чоловікам віком до 25 років можуть дозволити виїзд за кордон: у Раді зареєстрували законопроєкт
Сьогодні, 13:33
У Луцьку у День незалежності народився козак на ймення Ато, якому подарували першу вишиванку
Сьогодні, 13:11
Понад 10 років волинянка виготовляє ляльки-мотанки для допомоги війську
Сьогодні, 12:49
Нічний обстріл Сумщини: поранено шестеро цивільних
Сьогодні, 12:01
Вибух у Ковелі: підозрюваний перебував у СЗЧ
Сьогодні, 11:40