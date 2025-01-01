Волинянину під час збирання гарбузів затиснуло ногу в подрібнювачі комбайна
Сьогодні, 10:18
Учора ввечері до Служби порятунку надійшло повідомлення про нещасний випадок у селі Римачі Вишнівської територіальної громади Ковельського району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Під час збирання гарбузів чоловікові затиснуло ногу в подрібнювачі комбайна.
На місце події прибули рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Любомль. За допомогою гідравлічних розтискачів вони деблокували потерпілого та передали його працівникам екстреної медичної допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Під час збирання гарбузів чоловікові затиснуло ногу в подрібнювачі комбайна.
На місце події прибули рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Любомль. За допомогою гідравлічних розтискачів вони деблокували потерпілого та передали його працівникам екстреної медичної допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Ініціативу поширять на всю країну: Київ і область зупинилися на хвилину мовчання о 09:00
Сьогодні, 10:51
Волинянину під час збирання гарбузів затиснуло ногу в подрібнювачі комбайна
Сьогодні, 10:18
Густонаселений район Луцька – без гарячої води: причина
Сьогодні, 10:03