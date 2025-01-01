Волинянину під час збирання гарбузів затиснуло ногу в подрібнювачі комбайна

Учора ввечері до Служби порятунку надійшло повідомлення про нещасний випадок у селі Римачі Вишнівської територіальної громади Ковельського району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Під час збирання гарбузів чоловікові затиснуло ногу в подрібнювачі комбайна.

На місце події прибули рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Любомль. За допомогою гідравлічних розтискачів вони деблокували потерпілого та передали його працівникам екстреної медичної допомоги.
