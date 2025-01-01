Ініціативу поширять на всю країну: Київ і область зупинилися на хвилину мовчання о 09:00





Про це повідомило у Телеграмі Міністерство розвитку громад та територій, передає



«Міністерство розвитку громад та територій України спільно з громадами та регіонами впроваджують практику зупинки автомобільного руху під час щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання о 09:00», - йдеться в повідомленні.



У містах та селах Київської області вже зупиняють рух центральними вулицями населених пунктів, а у столиці - таке розпорядження зʼявиться найближчим часом. На Хрещатику рух транспорту зупинятиме патрульна поліція.



Зазначається, що раніше Мінрозвитку спільно з ГО «Вшануй» презентували Дорожню карту впровадження хвилини мовчання. Це короткий, але деталізований посібник для органів місцевого самоврядування. У ньому зібрані покрокові інструкції щодо організації хвилини мовчання, законодавче обґрунтування, приклади комунікації з громадянами та медіа, а також готові рішення для різних ситуацій — від алгоритмів зупинки транспорту до аудіо- та відеосупроводу.



Центр Києва о 9:00 зупинився на загальнонаціональну хвилину мовчання, про це начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив у Телеграмі.



За його словами, "сьогодні о 9:00 центр столиці зупинився у хвилині мовчання. У хвилині мовчання в пам’ять про всіх, кого вбила Росія".



Ткаченко подякував водіям, перехожим, активістам, які долучаються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

