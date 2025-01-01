Ініціативу поширять на всю країну: Київ і область зупинилися на хвилину мовчання о 09:00

Ініціативу поширять на всю країну: Київ і область зупинилися на хвилину мовчання о 09:00
Київ та область першими доєдналися до ініціативи вшанування щодня о 09:00 пам’яті загиблих героїв. Надалі практику зупинки автотранспорту під час хвилини мовчання поширять на всю країну.

Про це повідомило у Телеграмі Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

«Міністерство розвитку громад та територій України спільно з громадами та регіонами впроваджують практику зупинки автомобільного руху під час щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання о 09:00», - йдеться в повідомленні.

У містах та селах Київської області вже зупиняють рух центральними вулицями населених пунктів, а у столиці - таке розпорядження зʼявиться найближчим часом. На Хрещатику рух транспорту зупинятиме патрульна поліція.

Зазначається, що раніше Мінрозвитку спільно з ГО «Вшануй» презентували Дорожню карту впровадження хвилини мовчання. Це короткий, але деталізований посібник для органів місцевого самоврядування. У ньому зібрані покрокові інструкції щодо організації хвилини мовчання, законодавче обґрунтування, приклади комунікації з громадянами та медіа, а також готові рішення для різних ситуацій — від алгоритмів зупинки транспорту до аудіо- та відеосупроводу.

Центр Києва о 9:00 зупинився на загальнонаціональну хвилину мовчання, про це начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив у Телеграмі.

За його словами, "сьогодні о 9:00 центр столиці зупинився у хвилині мовчання. У хвилині мовчання в пам’ять про всіх, кого вбила Росія".

Ткаченко подякував водіям, перехожим, активістам, які долучаються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: хвилина мовчання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Винищувачі НАТО за тиждень шість разів перехоплювали літаки рф біля кордонів країн Балтії
Сьогодні, 11:22
П’яний водій на Toyota виїхав на зустрічну у Ковелі: двоє постраждалих
Сьогодні, 11:06
Ініціативу поширять на всю країну: Київ і область зупинилися на хвилину мовчання о 09:00
Сьогодні, 10:51
Наводив ракети на аеродроми: СБУ зловила зрадника у Хмельницькому
Сьогодні, 10:31
Волинянину під час збирання гарбузів затиснуло ногу в подрібнювачі комбайна
Сьогодні, 10:18
Медіа
відео
1/8