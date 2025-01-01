Винищувачі НАТО за тиждень шість разів перехоплювали літаки рф біля кордонів країн Балтії
Сьогодні, 11:22
Винищувачі місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії минулого тижня шість разів піднімались у повітря для виявлення та супроводження російських літаків, які порушили правила польотів.
Про це повідомило Міністерство оборони Литви, передає Укрінформ із посиланням на LRT.
Крім того, за даними відомства, винищувачі один раз піднімалися у повітря для патрулювання кордонів Естонії, Латвії та Литви з Росією та Білоруссю, а також для патрулювання міжнародного повітряного простору над Балтійським морем.
Зазначається, що 17 і 18 вересня винищувачі НАТО піднімалися в повітря для виявлення розвідувального літака Іл-20, що рухався у міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області на материкову частину Росії. Обидва рази літак летів без транспондера та без плану польоту.
18 вересня дня винищувачі місії повітряної поліції НАТО були підняті в повітря для ідентифікації двох груп літаків, що летіли в міжнародному повітряному просторі з материкової частини Росії до Калінінградської області.
У першій групі були ідентифіковані два винищувачі Су-30 та Су-35. У другій групі винищувачі Альянсу вилетіли на ідентифікацію, ймовірно, двох винищувачів Су-35С. Винищувач Су-30 було ідентифіковано, але другий літак ідентифікувати не вдалося.
19 вересня винищувачі повітряної поліції НАТО були підняті для ідентифікації трьох винищувачів МіГ-31, які летіли в міжнародному повітряному просторі з материкової частини Росії до Калінінграда.
Того ж дня літаки НАТО піднімалися у повітря для ідентифікації двох винищувачів Су-30. Вони вилетіли з Калінінградської області РФ, а через деякий час повернулися. 20 вересня винищувачі НАТО виконали ідентичну місію.
Всі російські винищувачі літали без радіолокаційного транспондера, без плану польоту та не підтримували радіозв'язок з Регіональним центром управління польотами (RSVC).
Місія НАТО з патрулювання повітряного простору в країнах Балтії здійснюється з Литви та Естонії.
