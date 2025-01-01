Винищувачі НАТО за тиждень шість разів перехоплювали літаки рф біля кордонів країн Балтії





Про це повідомило Міністерство оборони Литви, передає



Крім того, за даними відомства, винищувачі один раз піднімалися у повітря для патрулювання кордонів Естонії, Латвії та Литви з Росією та Білоруссю, а також для патрулювання міжнародного повітряного простору над Балтійським морем.



Зазначається, що 17 і 18 вересня винищувачі НАТО піднімалися в повітря для виявлення розвідувального літака Іл-20, що рухався у міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області на материкову частину Росії. Обидва рази літак летів без транспондера та без плану польоту.



18 вересня дня винищувачі місії повітряної поліції НАТО були підняті в повітря для ідентифікації двох груп літаків, що летіли в міжнародному повітряному просторі з материкової частини Росії до Калінінградської області.



У першій групі були ідентифіковані два винищувачі Су-30 та Су-35. У другій групі винищувачі Альянсу вилетіли на ідентифікацію, ймовірно, двох винищувачів Су-35С. Винищувач Су-30 було ідентифіковано, але другий літак ідентифікувати не вдалося.



19 вересня винищувачі повітряної поліції НАТО були підняті для ідентифікації трьох винищувачів МіГ-31, які летіли в міжнародному повітряному просторі з материкової частини Росії до Калінінграда.



Того ж дня літаки НАТО піднімалися у повітря для ідентифікації двох винищувачів Су-30. Вони вилетіли з Калінінградської області РФ, а через деякий час повернулися. 20 вересня винищувачі НАТО виконали ідентичну місію.



Всі російські винищувачі літали без радіолокаційного транспондера, без плану польоту та не підтримували радіозв'язок з Регіональним центром управління польотами (RSVC).



Місія НАТО з патрулювання повітряного простору в країнах Балтії здійснюється з Литви та Естонії.

