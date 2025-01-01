П’яний водій на Toyota виїхав на зустрічну у Ковелі: двоє постраждалих
Сьогодні, 11:06
Слідчі встановлюють обставини ДТП з двома постраждалими у Ковелі. Спричинив аварію водій у стані алкогольного спʼяніння.
Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Автопригода трапилася учора, 22 вересня, близько 12:00 у Ковелі. 35-річний водій автомобіля Toyota не врахував дорожню обстановку та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із Citroen.
За кермом Citroen перебувала 43-річна ковельчанка, вона отримала тілесні ушкодження. У авто також була 54-річна пасажирка, з численними травмами і забоями її госпіталізували.
Встановлено, що водій Toyota був у стані алкогольного спʼяніння. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Триває досудове розслідування.
