П’яний водій на Toyota виїхав на зустрічну у Ковелі: двоє постраждалих

Слідчі встановлюютьз двома постраждалими у Ковелі. Спричинив аварію водій у стані алкогольного спʼяніння.Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.Автопригода трапилася учора, 22 вересня, близько 12:00 у Ковелі. 35-річний водій автомобіля Toyota не врахував дорожню обстановку та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із Citroen.За кермом Citroen перебувала 43-річна ковельчанка, вона отримала тілесні ушкодження. У авто також була 54-річна пасажирка, з численними травмами і забоями її госпіталізували.Встановлено, що водій Toyota був у стані алкогольного спʼяніння. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Триває досудове розслідування.