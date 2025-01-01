Спека у Луцьку продовжує бити рекорди

У Луцьку вчора, 22 вересня, синоптики вчергове зареєстрували температурний рекорд.

Про це у телеграмі повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики повідомили про новий рекорд максимальної температури повітря в обласному центрі Волині.

За даними спостережень метеостанції, 22 вересня максимальна температура повітря в Луцьку досягла +28,4°С.

Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 2023 році і становило +27,0°С.

